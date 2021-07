Tennis

Tennis : Ce message fort sur le choix de Nadal pour les Jeux Olympiques !

Publié le 20 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Auteur d'un début de saison plutôt fébrile, Rafael Nadal ne disputera pas les Jeux Olympiques. Une décision justifiée selon son compatriote Pablo Carreno Busta.

Quart de finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland Garros, distancé par Novak Djokovic et Daniil Medvedev au classement ATP... 2021 ne commence pas de la meilleure des manières pour Rafael Nadal. Le Taureau de Manacor a d'ailleurs renoncé à participer aux Jeux Olympiques de Tokyo, comme en 2012. Médaillé d'or en simple en 2008 et en double en 2016, Nadal a décidé de se préserver en vue de l'US Open, qu'il aborde avec ambition.

Carreno Busta comprend son choix