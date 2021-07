Tennis

Tennis : La joie de Richard Gasquet pour sa belle performance !

Publié le 25 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il n’est pas présent aux JO de Tokyo, Richard Gasquet participait cette semaine au tournoi ATP d’Umag en Croatie, et s’est hissé en finale. Avant sa rencontre ce dimanche contre l’Espagnol Carlos Alcaraz, le tennisman tricolore s’est exprimé sur cette bouffée d’oxygène.

Richard Gasquet n’est pas de la partie aux JO de Tokyo, mais disputera tout de même une finale ce dimanche. En effet, le Français peut remporter un titre sur terre battue contre l’Espagnol Carlos Alcaraz à Umag, en Croatie. Auteur d’une semaine plutôt performante et qui devrait faire du bien au moral, Richard Gasquet peut retrouver de la confiance pour les prochaines échéances. À 35 ans, le tennisman tricolore pourrait remporter son 16ème titre sur le circuit ATP, et s’est exprimé avant sa finale.

« En tout cas, c’est beau pour moi de revenir en finale »