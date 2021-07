Tennis - JO

Tennis : Tsitsipas envoie un message fort avant ses débuts aux JO !

Publié le 24 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu'il a vécu une saison mouvementée, faite de hauts et de bas, Stefanos Tsitsipas espère gagner son premier grand titre aux JO de Tokyo. Avant son entrée en lice dans la compétition, le Grec a envoyé un message très fort.

Après une finale à Roland-Garros et une élimination au premier tour de Wimbledon, le bilan de la saison de Stefanos Tsitsipas apparaît comme contrasté. A 23 ans le Grec espère obtenir un premier succès significatif. Les Jeux Olympiques de Tokyo apparaissent donc comme une formidable aubaine. Mais le chemin de Tsitsipas reste semé d'embûches avec comme premier adversaire l'expérimenté allemand Philipp Kolschreiber (112e joueur mondial).

Tsitsipas satisfait des conditions de jeu