Tennis

Tennis : Djokovic se prononce sur la pression de jouer les JO !

Publié le 21 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2021 à 10h39

Alors que Novak Djokovic est toujours en course pour réaliser le Grand Chelem doré, le Serbe s'attend à être confronté à la pression pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Novak Djokovic est en route pour l'histoire. En 2021, le numéro 1 mondial a déjà remporté l'Open d'Australie, Roland-Garros et dernièrement Wimbledon. Le Serbe compte désormais autant de trophées en Grand Chelem que Rafael Nadal et Roger Federer, avec 20 succès chacun. Désormais, il ne manque plus qu'au Djoker un sacre aux Jeux olympiques dans les prochains jours, ainsi qu'une victoire à l'US Open au mois de septembre pour réaliser le Grand Chelem doré. Cette performance n'a encore jamais été réalisée en simple messieurs. Pour autant, malgré son incroyable niveau cette saison, rien n'est encore gagné pour Djokovic à Tokyo.

« Les JO sont spécifiques en termes de pression »