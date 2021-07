Tennis

Tennis : Novak Djokovic est clairement prévenu pour les Jeux Olympiques !

Publié le 20 juillet 2021 à 23h35 par La rédaction

Si Novak Djokovic s'avance en grand favori pour les Jeux Olympiques, il doit toutefois s'attendre à une grosse concurrence.

Vainqueur de Wimbledon après son succès à l'Open d'Australie et Roland-Garros, Novak Djokovic aborde les Jeux Olympiques plein de confiance. Le joueur serbe veut tenter de remporter sa première couronne olympique, seul titre majeur manquant à son palmarès. Mais le numéro 1 mondial devra se frotter à Diego Schwartzmann, Alexander Zverev ou encore Stefanos Tstispas.

Djokovic est prévenu !