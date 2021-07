Tennis

Tennis - JO : Djokovic répond au tacle de son dernier adversaire !

Publié le 29 juillet 2021 à 11h35 par A.D.

Opposé à Novak Djokovic au premier tour des JO en double mixte, Marcelo Melo n'a pas apprécié l'attitude du numéro 1 mondial et l'a fait clairement savoir. Taclé par le Brésilien, Novak Djokovic n'a pas manqué de lui répondre.

Ce mercredi, la paire serbe Djokovic-Stojanovic était opposé au tandem brésilien Melo-Stefani au premier tour des JO en double mixte. Après sa défaite, Marcelo Melo a fait une terrible sortie sur Novak Djokovic, le reprochant de s'être mal comporté lors de la rencontre. « Son attitude m’a impressionné de manière négative, pour être tout à fait honnête. Ce n’était pas du tout nécessaire. Il y a deux jours, il a fait une vidéo parlant du Brésil, de l’énergie du Brésil et aujourd’hui il joue comme ça. Il m’a donné un coup dans le dos qui n’était pas nécessaire. De toute façon, c’est un match de tennis, chacun essaie de jouer comme il veut, mais je ne ferais jamais ça . Je ne vais pas créer de polémique, mais ceux qui ont vu le match comprennent ce que je veux dire. Il y a certaines choses que je n’arrive pas à comprendre. On est aux Jeux olympiques, on n’a rien fait, à un moment, il a presque frappé Luisa (Stefani, sa partenaire). Pour moi, il doit y avoir certaines limites, mais je ne créerai pas de controverse » , a pesté Marcelo Melo dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«Melo a dit que j’avais essayé de le provoquer ? Vraiment '»