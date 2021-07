Tennis

Tennis : L’émouvante déclaration d’Andy Murray sur les Jeux Olympiques !

Publié le 28 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Eliminé ce mercredi du tournoi en double aux JO de Tokyo, Andy Murray a peut-être connu ses derniers moments sur un tournoi olympique. Après le match, l’Anglais a publié un message très émouvant sur ses réseaux sociaux.

A 34 ans, Andy Murray vient sûrement de vivre ses derniers moments aux Jeux Olympiques. Moins en jambes qu’il y a quatre ans, l’Anglais n’a pas pu s’aligner sur le tournoi en simple, dont il est le double tenant du titre, privilégiant le double. Malheureusement pour lui et Joe Salisbury, son coéquipier, l'aventure s’est arrêtée ce mercredi après une défaite frustrante en quart de finale. De quoi attrister Andy Murray qui a publié un long message sur ses réseaux sociaux.

« Cela m’a laissé certains des meilleurs souvenirs de ma vie »