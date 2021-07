Tennis

Tennis - JO : La colère monumentale de Medvedev sur le dopage...

Publié le 28 juillet 2021 à 13h35 par La rédaction

Daniil Medvedev fait partie des favoris naturels pour le titre olympique. Le Russe est toutefois soumis à une pression forte, qui peut lui valoir quelques excès de colères sur le terrain...et en conférence de presse.

Numéro 2 mondial et finaliste de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev a acquis ces derniers mois un tout nouveau statut dans le tennis mondial. Désormais, il apparaît comme l'un des prétendants les plus sérieux de la nouvelle génération. Son but est simple : faire tomber de leur piédestal, les trois parangons du tennis mondial (Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal). Première étape : renverser Djokovic aux Jeux Olympiques. Un challenge périlleux.

Medvedev vrille en conférence de presse