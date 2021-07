Tennis

Tennis - JO : Novak Djokovic est prévenu par son futur adversaire !

Publié le 27 juillet 2021 à 19h35 par La rédaction

Opposé en huitièmes de finale à Alejandro Davidovich-Fokina, Novak Djokovic sait qu'un combat intense l'attend. L'Espagnol ne veut pas lui faire de cadeau.

Novak Djokovic continue sa quête. Déjà vainqueur des trois premiers tournois du Grand Chelem cette saison (Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon), le Serbe souhaite réaliser le Grand Chelem Doré, un exploit réalisé une seule fois dans l'histoire du tennis, par Steffi Graff. Pour cela, il devra encore s'imposer à l'US Open et ramener la médaille d'or de Tokyo. Ce challenge intense motive Djokovic, mais peut également être un atout pour ses adversaires afin de faire vaciller le numéro 1 mondial.

Davidovich-Fokina imagine la pression de Djokovic