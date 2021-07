Tennis

Tennis - JO : Les confidences de Djokovic sur son énorme pression !

Publié le 28 juillet 2021 à 18h35 par La rédaction

Bien parti pour glaner sa première médaille d’or olympique, Novak Djokovic a expliqué en conférence de presse sa manière de gérer l’immense pression qui l’entoure.

Facile vainqueur de Davidovich Fokina en 8ème de finale des Jeux Olympiques, Novak Djokovic continue son parcours à Tokyo. Le Serbe, plus fort que jamais, semble impossible à arrêter et parti pour glaner sa première médaille d’or aux JO. Mais malgré son ultra domination, Djokovic subit toujours une pression immense. Qu’il gère parfaitement puisqu’à 34 ans, le numéro 1 mondial semble être dans la meilleure année de sa carrière. Après son match de ce mercredi matin, Novak Djokovic a expliqué sa manière de gérer la pression.

« Personne n’est né avec ces capacités »