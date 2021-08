Tennis

Tennis - JO : Zverev s'enflamme après sa médaille d'or !

Publié le 1 août 2021 à 16h35 par La rédaction

Vainqueur de Karen Khachanov en finale (6-1 6-3), Alexander Zverev a remporté sa première médaille d'or olympique ce dimanche. Un deuxième grand titre pour sa carrière après le Masters 2018.

A 24 ans, Alexander Zverev a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès. Après le Masters 2018 gagné devant Novak Djokovic (6-4 6-3), ce sont les Jeux Olympiques qui sont tombés dans son escarcelle grâce à un succès face à Karen Khachanov (6-1 6-3). Le jeune Allemand arrive donc à l'US Open gonflé à bloc. Mais avant de se présenter à New York, le récent médaillé d'or olympique tient à savourer son exploit. Peut-être le plus grande de la carrière de Zverev.

Zverev est aux anges