Tennis

Tennis : La grosse décision de Novak Djokovic pour ces Jeux Olympiques !

Publié le 1 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Malgré la défaite de Novak Djokovic, finalement 4e du tournoi olympique, le Serbe était bel et bien motivé avant d'arriver à Tokyo. La preuve en est avec les messages dévoilés par son père

Novak Djokovic est arrivé plein d'ambitions à Tokyo. Après avoir remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem de l'année (Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon), le Serbe avait encore en ligne de mire le Grand Chelem Doré. Un exploit incroyable, réalisé une seule fois dans l'histoire du tennis, par l'Allemande Steffi Graff. Mais Alexander Zverev a brisé les rêves de Djokovic (1-6 6-3 6-1) avant que Pablo Carreno Busta ne lui chipe la médaille de bronze ( 6-4 6-7 6-3).

Djokovic était pourtant motivé