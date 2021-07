Tennis

Tennis - JO : Le mea culpa de Novak Djokovic après son coup de sang !

Publié le 31 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Battu par Pablo Carreno Busta ce samedi lors de la petite finale des JO de Tokyo, Novak Djokovic ne remportera pas de médaille cet été. Auteur d’un coup de sang avec sa raquette pendant la rencontre, le Serbe a tenu à s’excuser en sortie de défaite.

Novak Djokovic enchaîne une seconde désillusion d’affilée à Tokyo puisque le Serbe s’est incliné ce samedi contre Pablo Carreno Busta lors de la petite finale olympique. Une défaite au goût amer donc pour le numéro un mondial qui ne remportera pas de médaille cet été aux JO. Durant son match contre l’Espagnol, Novak Djokovic s’est énervé avec sa raquette et l’a jeté à plusieurs reprises. Le Serbe s’est exprimé en sortie de rencontre et regrette forcément son mauvais geste.

« Je suis désolé d’envoyer ce genre de message »