Tennis - JO : L'énorme aveu de Carreno Busta après sa victoire contre Novak Djokovic !

Publié le 31 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Après avoir renversé Novak Djokovic ce samedi à Tokyo, Pablo Carreno Busta offre une médaille à l’Espagne. Le tennisman espagnol s’est exprimé après cette magnifique et inoubliable victoire.

Défait par Karen Khachanvov en demi-finale des JO de Tokyo vendredi, Pablo Carreno Busta a réalisé un énorme exploit pour s’octroyer la médaille de bronze en venant à bout de Novak Djokovic ce samedi. Le tennisman espagnol réalise sûrement au Japon la plus grande performance de sa carrière dans un tournoi olympique très surprenant. En plus de sa victoire historique, Pablo Carreno Busta ramène donc une médaille à son pays. L’Espagnol s’est exprimé en sortie de rencontre et n’a pas caché sa joie.

« Je pense que c’est la plus grande réussite de ma vie »