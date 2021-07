Tennis

Tennis - JO : Les mots forts de Nishikori après sa défaite contre Djokovic !

Publié le 29 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Balayé par Novak Djokovic ce jeudi à Tokyo, Kei Nishikori s’arrête donc en quart de finale chez lui au Japon et ne décrochera pas de médaille. Le joueur japonais a semblé totalement impuissant face au numéro 1 mondial, et s’est exprimé après la rencontre sur la domination du Serbe.

Kei Nishikori n’aura pas fait le poids ce jeudi contre Novak Djokovic (6-2, 6-0) en quart de finale du tournoi olympique à Tokyo. A domicile, le joueur japonais ne ramènera donc pas de médaille à son pays cet été, et cela à cause du numéro 1 mondial qui semble intouchable cette année. Kei Nishikori n’aura toutefois pas à rougir de cette défaite tant Novak Djokovic domine tous ses adversaires ces dernières semaines. Le Japonais s’est d’ailleurs exprimé après la rencontre sur le niveau de jeu impressionnant affiché par le Serbe.

« Il a défendu de manière incroyable aujourd’hui »