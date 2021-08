Tennis

Tennis - JO : Le message fort de Zverev après sa médaille d'or !

Publié le 2 août 2021 à 10h35 par La rédaction

Alexander Zverev a remporté dimanche la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour l'Allemand, ce succès vaut bien plus que l'ensemble de ses autres titres.

Alexander Zverev est sur un nuage. L'Allemand s'est imposé en finale des JO de Tokyo contre le Russe Karen Kachanov (6-1, 6-3). À 24 ans, il ne manque plus désormais qu'un succès en tournoi du Grand Chelem pour complémenter la palmarès déjà bien rempli du numéro 5 mondial. Mais avant de disputer l'US Open, qui aura lieu du 30 août au 12 septembre prochain, Alexander Zverev compte bien profiter de sa médaille d'or olympique.

« Une médaille d'or a une valeur inestimable »