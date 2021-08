Tennis

Tennis : Nadal s'interroge sur le pétage de plomb de Djokovic...

Publié le 2 août 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 2 août 2021 à 18h36

Absent des courts depuis Roland Garros, Rafael Nadal fait son grand retour au tournoi de Washington. À cette occasion, l'Espagnol a notamment été invité à commenter la nervosité affichée par Novak Djokovic lors des JO.

Rafael Nadal avait quitté le court Philippe Chatrier après une défaite en demi-finale de Roland Garros face à Novak Djokovic ( 3-6 6-3 7-6 6-2). C'était le 11 juin dernier et depuis le Majorquin n'a plus disputé la moindre rencontre officielle. Le tournoi de Washington va donc être le théâtre du retour de Nadal, à trois semaines du début de l'US Open. Un Grand Chelem primordial à plus d'un titre : l'Espagnol peut devenir le détenteur du plus grand nombre de victoires en Grand Chelem en cas de triomphe à Flushing Meadow (21 Majeurs). Surtout, il pourrait mettre fin à la série folle de son rival Novak Djokovic, vainqueur des trois premiers Grands Chelems de l'année.

Nadal s'interroge sur l'attitude de Djokovic