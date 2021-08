Tennis

Tennis : Le message émouvant de Stefanos Tsitsipas après ses JO

Publié le 1 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Eliminé des Jeux olympiques dès les huitièmes de finale, Stefanos Tsitsipas a publié un long message sur la beauté de cette compétition historique.

Venu aux Jeux Olympiques afin d'arracher une médaille, Stefanos Tsitsipas est finalement reparti bredouille. Contre toute attente, le Grec a été battu par Ugo Humbert qui a su inverser la tendance contre le finaliste du dernier Roland Garros. À ce jour, Tsitsipas n’a donc toujours pas remporté le moindre tournoi majeur. Pas de quoi le démoraliser puisque le numéro 5 mondial a publié un joli message après les JO.

« L’esprit des Jeux olympiques brûle aussi fort que sa flamme »