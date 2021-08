Tennis

Tennis : La déception de Rafael Nadal après son élimination à Washington

Publié le 6 août 2021 à 21h35 par La rédaction

Rafael Nadal s'est incliné dès le troisième tour du tournoi ATP 500 de Washington face à Lloyd Harris. Une défaite qui fait mal à quelques semaines de l'US Open. L'Espagnol ne s'inquiète pas et pense aux échéances immédiates.

Rafael Nadal souhaitait frapper un grand coup pour son retour à la compétition. Mais après avoir éliminé Jack Sock, le Taureau de Manacor s'est incliné dès le troisième tour contre Lloyd Harris (6-4 1-6 6-4) lors du tournoi ATP 500 de Washington. L'Espagnol souffre d'une blessure au pied, qui l'avait tenu éloigné de Wimbledon et du tournoi olympique.

Nadal ne s'inquiète pas