Tennis

Tennis : Nadal prend position sur la pression des athlètes !

Publié le 4 août 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 4 août 2021 à 20h37

Ces derniers temps, le débat sur la pression que subissent les sportifs professionnels fait rage. Rafael Nadal a lui plutôt tendance à relativiser sur cette question.

Être un un sportif de haut niveau ne semblerait pas facile à vivre selon la personnalité de chacun. Cette année, de nombreux cas ont montré que les athlètes pouvaient parfois être amenés à craquer. Lors du dernier tournoi de Roland-Garros, Naomi Osaka, âgé de 23 ans mais déjà vainqueur de quatre Grands Chelems, avait décidé de se retirer de la compétition afin de préserver sa santé mentale. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, la gymnaste Simone Biles, au palmarès vertigineux à seulement 24 ans, s'était également mis en retrait de certaines épreuves. Pour Rafael Nadal, présent au plus haut niveau depuis plus de 15 ans, chaque sportif gère à sa manière la pression au quotidien.

« Nous sommes aussi des gens super chanceux »