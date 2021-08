Tennis

Tennis : L'incroyable sortie du clan Djokovic !

Publié le 8 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Auteur d'une saison exceptionnelle, Novak Djokovic souffre pourtant d'un certain désamour de la part du public. Un manque de reconnaissance injuste selon le père du joueur.

Novak Djokovic réalise une saison de tous les records : avec une victoire à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon, il est le premier joueur à avoir remporté les trois premiers titres du Grand Chelem de la saison depuis Rafael Nadal en 2010. Une performance de haute volée mais qui ne lui assure pas l'amour du public. Le Serbe est régulièrement sifflé sur les courts, et les spectateurs soutiennent plus volontiers ses adversaires.

Le père du joueur harangue les fans