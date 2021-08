Tennis

Tennis : Dimitrov lance un dernier défi à Federer !

Publié le 8 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Alors qu’il fête aujourd’hui son 40ème anniversaire, Roger Federer a reçu un très beau message de la part de Grigor Dimitrov, le tennisman bulgare.

40 bougies pour Roger Federer ce dimanche. Une étape de plus pour le Suisse qui n’en a toujours pas fini avec le tennis. Vainqueur de vingt titres du Grand Chelem, Federer est avec Nadal et Djokovic le tennisman le plus titré de l’histoire. Et en plus de cela, Roger Federer est aussi l’un des plus appréciés. Notamment par Grigor Dimitrov, le numéro 21 mondial, qui n’a pas manqué de lui rendre hommage pour son anniversaire.

« Avant de prendre ta retraite, jouons un match de double ensemble »