Mercato : En direct, il balance sur la malédiction du PSG !

Thomas Bourseau

Cela fait à présent treize ans que le PSG est passé sous pavillon qatari. Depuis, la marque Paris Saint-Germain a bien grandi, en attestent les présences de boutiques du club aux quatre coins du monde, à Londres, New York ou encore Tokyo. La vie d’un joueur du PSG est difficile pour Mohamed Sissoko et notamment en raison des constantes distractions offertes par la capitale qui ont notamment joué des tours à Ezequiel Lavezzi ou encore Marco Verratti par le passé.

Le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension depuis que le projet QSI a été lancé à l’été 2011 avec le rachat du club par les propriétaires qataris qui sont toujours présents jusqu’à ce jour. Mohamed Sissoko a été l’une des premières recrues de cette nouvelle ère.

«Se dire que le PSG est un club qui détruit des carrières, non, pas du tout»

De passage sur les ondes de France Bleu, Mohamed Sissoko a mis un terme à une rumeur infondée à son sens : le PSG ne détruit pas les carrières de certains joueurs qui y passent. « Ai-je l’impression que ma carrière a pris un tournant négatif au PSG ? Non, du tout, c’était un passage de ma vie. J’ai été honoré d’avoir porté les couleurs du PSG parce que j’ai justement fait partie des fondations de ce nouveau Paris Saint-Germain. Je suis fier. Parce qu’au final, si je n’arrive pas ou si d’autres joueurs n’ont pas confiance au projet du Paris Saint-Germain, peut-être que le club ne serait pas où il est actuellement. Se dire que le PSG est un club qui détruit des carrières, non, pas du tout. C’est un club qui te valorise, un club ambitieux et qui a pour ambition de faire de grandes choses ».

«Tu as la ville, la fashion week. Il faut être un moine»

Néanmoins, « Momo » Sissoko l’affirme, tout le monde ne peut pas relever le défi PSG et en grande partie à cause de l’environnement naturel à la disposition des joueurs à Paris. « La seule chose qui est difficile, c’est de vivre à Paris (rires). Paris c’est magique. Ça veut dire que si tu n’es pas prêt psychologiquement… Paris, c’est Paris. Il faut être solide pour jouer au Paris Saint-Germain. Tu as la ville, la fashion week. Il faut être un moine. Il faut que ta femme te serre. Il faut avoir une femme dragon ou pitbull ».