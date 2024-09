Payet : Fiasco total après l'OM, un nouveau transfert se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ par l'OM, Dimitri Payet avait décidé de rejoindre Vasco de Gama. Mais bien que sur le papier ce défi était alléchant, le milieu offensif français est en grande difficulté. A tel point que son départ soit déjà évoqué. Il faut dire que l'arrivée de Philippe Coutinho, qui évolue au même poste, n'a pas aidé Dimitri Payet.

Durant l'été 2023, l'OM a fait comprendre à Dimitri Payet qu'il n'entrait plus dans les plans du club. Poussé au départ et libéré de sa dernière année de contrat, le Réunionnais s'était alors engagé avec Vasco de Gama à la surprise générale. Mais tout ne se passe pas comme prévu au Brésil.

OM : Après son transfert, Payet connait des moments difficiles https://t.co/unoosqtKj8 pic.twitter.com/VhsXvu66f9 — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

Payet déjà sur le départ ?

En effet, Dimitri Payet traverse une période très compliquée et se retrouve sous le feu des critiques, surtout après la défaite contre Palmeiras (0-1) lors de laquelle il n'a pas brillé. Et selon les informations du journaliste brésilien Jorge Nicola, Dimitri Payet a même été sondé par plusieurs clubs en vue d'un transfert en janvier alors que son contrat s'achève en juin prochain. Il faut dire que cet été, Philippe Coutinho a débarqué à Vasco, et clairement, l’association Payet-Coutinho, qui ont un profil similaire, ne fonctionne pas ce qui pourrait pousser au départ le Français.

«Je ne pense pas que Vasco le prolongera»

Interrogé sur le sujet, Edmundo estime également que Dimitri Payet ne restera pas à Vasco. « Il va passer tout le championnat sans marquer un seul but ? Quel est ce rapport qualité-prix ? Toute la saison de Payet a été mauvaise. Il n’a été décisif dans aucun match. Je ne pense pas que Vasco le prolongera à la fin de son contrat. Je ne me souviens pas qu’il ait joué un bon match cette saison », a lâché l'ancienne gloire du club brésilien sur sa chaîne YouTube.