Mercato : Il annonce un «transfert lourd» à l’OM

Auteur d’un début de saison compliqué alors qu’il a été recruté pour 30M€, Elye Wahi voit même sa place de titulaire être menacée par Neal Maupay. Malgré tout, Jean-Charles De Bono réclame de la patience et rappelle qu’il s’agit d’un «transfert lourd» pour l’ancien du RC Lens.

Cet été, l'OM s'est retrouvé en quête d'un numéro 9 pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang. Dans cette optique, le club phocéen n'a pas hésité à lâcher 30M€ pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais l'ancien attaquant du MHSC connaît un début de saison très poussif au point d'être mis en concurrence avec Neal Maupay. Cependant, Jean-Charles De Bono réclame de la patience.

«Wahi il faut être un peu patient»

« Wahi il faut être un peu patient, on a vu l’état d’esprit d’hier quand il fait la fête avec tous ses partenaires, il ne boude pas, il a que 21 ans. On sait que l’Olympique de Marseille c’est dur, il a un transfert lourd, on lui demande beaucoup », regrette l’ancien joueur de l’OM auprès de Football Club de Marseille, avant de poursuivre.

«Il a un transfert lourd»

« Il y a eu cette histoire quand il a signé, mais il a des qualités. Moi je suis confiant pour ce joueur, sincèrement, après il y aura la concurrence avec Maupay. Y aura peut-être de la concurrence avec Jonathan Rowe devant, on ne sait pas comment ça peut se passer », ajoute Jean-Charles De Bono.