Formule 1

Formule 1 : Mick Schumacher affiche ses ambitions !

Publié le 24 août 2021 à 12h35 par La rédaction

À 22 ans, Mick Schumacher découvre cette saison la Formule 1. Il souhaite en premier lieu apprendre mais reste tout de même ambitieux.

Mick Schumacher vit une première campagne de Formule 1 plutôt difficile. Le pilote allemand n’a pas recueilli de points et reste cantonné à la dernière place au classement des pilotes. Mais cette quête de points, il n’en fait pas un véritable objectif pour autant. Le pilote de Haas est d’abord là pour apprendre, acquérir de l’expérience. Et si une opportunité se présente, Schumacher ne se gênera pas.

« Je pense que ce ne serait pas un drame si nous ne marquions pas de points »