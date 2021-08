Formule 1

Formule 1 : Bottas, Russell… Hamilton a tranché pour son futur coéquipier chez Mercedes !

Publié le 23 août 2021 à 16h35 par T.M.

Si Lewis Hamilton est indéboulonnable chez Mercedes, le mystère entoure l’identité de son coéquipier pour la saison prochaine. Mais le Britannique semble avoir fait son choix.

Actuellement, Mercedes se présente avec un duo composé de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Cela sera-t-il encore le cas à partir de la saison prochaine ? Si le Britannique sera lui toujours là, le flou entoure la situation du Finlandais. En effet, Bottas est sous contrat jusqu’à la fin de la saison et en parallèle, l’idée de voir George Russell être le coéquipier de Lewis Hamilton prend de plus en plus de l’ampleur. Cela sera-t-il alors le cas ?

« Lewis aimerait que je sois son coéquipier »