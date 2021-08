Formule 1

Formule 1 : Un incroyable duo Verstappen-Hamilton ? La réponse de Mercedes !

Publié le 23 août 2021 à 9h35 par A.M.

Rivaux sur la piste et à la lutte pour le titre de champion du monde, Max Verstappen et Lewis Hamilton peuvent-ils devenir coéquipiers ? Toto Wolff a du mal à y croire.

Contrairement à la saison dernière, Lewis Hamilton n'a cette fois-ci pas laisser le suspens s'installer pour son avenir. Le septuple Champion du monde a effectivement d'ores-et-déjà prolongé son contrat chez Mercedes jusqu'en 2023. Ce qui n'est pas encore le cas de son coéquipier. Le futur de Valtteri Bottas est en effet beaucoup plus incertain, d'autant plus que George Russell continue sa progression fulgurante chez Williams et postule plus que jamais à une place dans le baquet de la Mercedes. « Nous devons choisir entre la stabilité de Valtteri et le talent de George, c’est là où se trouve l’avenir », a d'ailleurs expliqué Toto Wolff à ce sujet. Mais le patron de Mercedes a été relancé sur une option bien plus folle, à savoir aligner Max Verstappen aux côtés de Lewis Hamilton.

«Verstappen et son entourage sont très heureux là où ils sont»