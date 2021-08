Formule 1

Formule 1 : Ocon vers un changement de discipline ? La réponse...

Publié le 22 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Esteban Ocon vient de remporter un Grand Prix et donc un nouveau statut. Désormais les propositions affluent.

Esteban Ocon réalise une saison très correcte avec pour le moment une dixième place au classement général des pilotes, juste devant son coéquipier Fernando Alonso. Surtout, le Français a remporté le premier Grand Prix de sa carrière en Hongrie, moins d'un an après son compatriote Pierre Gasly. Forcément, sa notoriété a fait un bond dans le milieu de la F1... de quoi envisager d'autres perspectives ?

L'Endurance oui mais pas tout de suite