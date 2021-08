Formule 1

Formule 1 : Le message très fort de Sergio Pérez sur Red Bull !

Publié le 22 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Transféré à Red Bull à l'intersaison, Sergio Pérez réalise un bon début de saison. Le Mexicain se sent épanoui dans l'écurie autrichienne.

5e du classement général, Sergio Pérez confirme sa belle saison 2020 (terminée à la 4e). Le pilote mexicain s'est notamment distingué en remportant le Grand Prix de Bakou, mais aussi en décrochant un podium en France. Surtout, Pérez est d'une régularité assez étonnante (7 top 5 dans les 11 GP disputés cette saison). Grâce à ses performances et à celles de Max Verstappen, Red Bull peut espérer concurrencer Mercedes.

Pérez se sent bien chez Red Bull