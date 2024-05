Luis Enrique l’annonce, des cracks arrivent au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir contre l'OGC Nice, Bradley Barcola a livré une magnifique prestation qui a permis au PSG de s'imposer (2-1) sur la pelouse des Aiglons. Après le match, Luis Enrique n'a pas manqué d'encenser son jeune ailier et estime que cela peut convaincre d'autres jeunes talents de signer au PSG.

Après une défaite contre Toulouse (3-1), le PSG était attendu au tournant sur la pelouse de l'OGC Nice. Et les Parisiens ont répondu présents en s'imposant sur la pelouse de l'Allianz Riviera (2-1) grâce notamment à un excellent Bradley Barcola, buteur, passeur décisif et à l'origine de l'expulsion de Melvin Bard. Après la rencontre, Luis Enrique s'est enflammé pour l'ancien joueur de l'OL, insistant même sur le fait que cela pourrait inciter d'autres jeunes à rejoindre le PSG.

«Bradley a prouvé qu’il est prêt à se battre au plus haut niveau»

« Faire jouer des jeunes fait partie de notre projet. Il faut comprendre que le processus de formation d’un jeune joueur n’est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Bradley l’a démontré tout au long de cette saison. Il a prouvé qu’il est prêt à se battre au plus haut niveau. Ce mercredi, il a réalisé un match grandiose aussi bien en attaque qu’en défense », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est un club qui peut signer des joueurs venant de l’extérieur»