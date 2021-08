Formule 1

Formule 1: McLaren a Hamilton et Verstappen en ligne de mire !

Publié le 19 août 2021 à 14h35 par La rédaction

Grâce à sa révélation Lando Norris, McLaren compte bien jouer les troubles-fêtes cette saison

McLaren est la surprise de la saison ! L'écurie historique compte cette saison sur un duo atypique composé de l'expérimenté Daniel Riccardo et du très prometteur Lando Norris. Le succès semble au rendez-vous pour McLaren avec une 3e place (à égalité avec Ferrari) au classement constructeurs. Si Riccardo obtient des résultats corrects (9e), Norris lui constitue la vraie sensation de la saison avec une 4e place au général agrémentée de 3 podium, le tout à seulement 22 ans.

Même pour McLaren ces résultats sont une surprise !