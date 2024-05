PSG - Real Madrid : Il annonce du lourd pour Mbappé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine. Et à en croire Aitor Karanka, ancien pensionnaire de la Maison-Blanche, Kylian Mbappé se rapprochera du Ballon d'Or grâce à ce transfert.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé son départ il y a plusieurs jours. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement cet été.

PSG - Zaïre-Emery : Deschamps évite une injustice https://t.co/7nDhrKFRqB pic.twitter.com/3sIO4RQ7zP — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

Mbappé va rejoindre le Real Madrid

Lors d'un entretien accordé à Marca , Aitor Karanka a pris position sur le transfert de Kylian Mbappé. Et l'ancien défenseur central du Real Madrid (1997-2002) a affirmé que l'attaquant du PSG allait se rapprocher du Ballon d'Or grâce à son départ à la Maison-Blanche.

Mbappé va remporter le Ballon d'Or au Real ?