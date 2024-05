PSG : Il dénonce un problème avec Luis Enrique

La rédaction

Pour sa première saison en tant qu’entraîneur du PSG, Luis Enrique est parvenu à emmener les pensionnaires du Parc des Princes en demi-finale de la Ligue des Champions. Également champion en Ligue 1 et qualifié pour la finale de la Coupe de France, le club parisien a tout de même été sous le feu des critiques, notamment après l’élimination surprise contre le Borussia Dortmund. Pour Abdellah Boulma, le PSG n'a pas été souveraine cette saison.

La saison touche à sa fin pour le PSG, et l’heure sera bientôt au bilan. Les Parisiens tenteront encore d’aller chercher un dernier titre : la Coupe de France contre l’OL le 25 mai. Arrivé dans la capitale en juillet 2023, Luis Enrique est parvenu à imposer sa patte à Paris. Jeu de possession et pressing haut, les partenaires d’Ousmane Dembélé ont affiché un visage conforme à celui des écuries coachées par l’entraîneur espagnol. Malgré un bilan positif dans cet exercice 2023-2024, l'ancien coach du FC Barcelone n’échappe pas aux critiques. Pour Abdellah Boulma, l'équipe de Luis Enrique est imparfaite.

Un transfert de folie en Ligue 1 pour le PSG, la voix est libre ! https://t.co/qwa4qwqLNi pic.twitter.com/oUYqUh8OaT — le10sport (@le10sport) May 19, 2024

«C'est une équipe imparfaite»

Dans un entretien accordé à Culture PSG , Abdellah Boulma a livré le fond de sa pensée vis-à-vis de la première saison de Luis Enrique au Parc des Princes. Si le journaliste a vanté le parcours parisien en Ligue des Champions, le contenu proposé reste selon lui insuffisant pour aller plus haut : « Je pense que les objectifs ont été plus que remplis dans la mesure où, quand tu reviens au début de saison, personne ne s'attendait à voir le PSG arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Et vu les déboires de cette première partie de saison, ce n'était pas possible de voir le PSG arriver en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc, de ce point de vue-là, c'est quand même une réussite. Après, pour le reste, « plafond de verre », oui, parce que quand tu regardes le contenu des matches du PSG, n'importe quel observateur te dira - et je le répète inlassablement - que c'est une équipe imparfaite. C'est un effectif imparfait depuis le départ. Donc, forcément, ça n'a pas été une équipe souveraine de A à Z. »

«Ça n'a pas été une équipe souveraine»