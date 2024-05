Ce crack fait halluciner le Real Madrid

Jean de Teyssière

L'avant-dernier match du Real Madrid en Liga a offert un sacré spectacle aux spectateurs de La Ceramica, à Villarreal. Alors que les hommes de Carlo Ancelotti menaient 4-1 à la mi-temps, ils ont été rattrapés par un incroyable Alexander Sorloth, auteur d'un quadruplé. Arda Guler s'est lui offert un doublé et a reçu des mots élogieux de la part de son entraîneur.

Déjà sacré champion d'Espagne, le Real Madrid a joué son avant-dernier match de la saison en Liga. A deux semaines de la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund, Carlo Ancelotti avait décidé de faire tourner et Arda Guler, 19 ans, s'est une nouvelle fois illustré...

Le Real Madrid va garder Guler ?

Alors qu'il était question que le Real Madrid prête Arda Guler la saison prochaine, les dirigeants espagnols auraient changé d'avis. La pépite turque fait des merveilles dès qu'il joue un match et il en est pour le moment à 6 buts en 10 matchs disputés en Liga...

«Il a un talent particulier»