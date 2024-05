Mercato : Le Real Madrid tente une folie à 110M€ après Mbappé !

La rédaction

Le Real Madrid réalise une saison XXL, puisque les Merengues, déjà champions d’Espagne, s’apprêtent à disputer la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Alors que Kylian Mbappé devrait officiellement débarquer dans la capitale espagnole d’ici quelques semaines, Florentino Pérez prépare déjà un autre énorme coup.

Le Real Madrid peut avoir le sourire en cette fin de saison. Sacrés champions en Liga, les Madrilènes auront également l’occasion de remporter une quinzième Ligue des Champions le 1er juin prochain à Wembley, en affrontant le Borussia Dortmund. Si les Merengues peuvent être satisfaits du recrutement effectué l’été dernier, puisque Jude Bellingham est très rapidement devenu un élément indispensable pour Carlo Ancelotti et que Joselu s’est révélé décisif dans de grands matchs, les dirigeants madrilènes comptent bien continuer à améliorer leur effectif.

Mercato : Le PSG encore plombé par une folie du Real Madrid ? https://t.co/3icJ3iXTN7 pic.twitter.com/VjxVqViSBd — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Florian Wirtz ciblé par le Real

Si le Bayer Leverkusen a pu remporter le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire, il le doit en partie à la saison exceptionnelle de Florian Wirtz. Auteur de 11 buts et autant de passes décisives en 31 matchs de Bundesliga, le milieu offensif de 21 ans régalé les observateurs. Et d’après SPORT , ses performances incroyables ne seraient pas passées inaperçues au Real Madrid. Le média espagnol affirme que les Merengues souhaitent recruter le joueur à l’été 2025. Mieux : la Maison Blanche serait même déjà passée à l’action pour l’international allemand (16 sélections, 1 but), sans apporter davantage de précisions.

Une opération coûteuse

La stratégie du Real Madrid semble claire depuis plusieurs saisons déjà : recruter de jeunes talents à travers le monde. Forcément, Florian Wirtz entre parfaitement dans cette catégorie. Mais pour l’accueillir dans leurs rangs, les pensionnaires de Santiago Bernabéu devront mettre la main à la poche. Estimé à 110M€, le joueur phare de Xabi Alonso pourrait encore voir sa cote grimper la saison prochaine, puisque le Bayer Leverkusen disputera la Ligue des Champions.