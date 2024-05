Mercato : Le Real Madrid va perdre 20M€ à cause d’une star ?

La rédaction

Si Kylian Mbappé monopolise l’espace médiatique en Espagne depuis l’annonce de son départ du PSG, le Real Madrid a encore une finale de Ligue des Champions à jouer contre le Borussia Dortmund. Et paradoxalement, une défaite serait plus avantageuse pour les Allemands sur le plan financier.

La fin de saison s’annonce très chargée du côté du Real Madrid. Alors que les Merengues seront dans toutes les gazettes durant les prochaines semaines après l’officialisation du départ de Kylian Mbappé du PSG, les Madrilènes s’apprêtent à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions. La première pour Jude Bellingham, arrivé l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund contre un chèque de 103M€. Un montant qui pourrait s’alourdir en cas de victoire espagnole à Wembley le 1er juin prochain.

Un deal plus qu’attractif pour le BVB

Sky Sport nous informe ce samedi que lors des négociations entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid au sujet de Jude Bellingham, les dirigeants du club allemand ont intégré différentes clauses dans le transfert. Alors que 10M€ liés à ces bonus sont déjà tombés cette année, le média anglais explique que 4 à 5M€ supplémentaires pourraient arriver dans les caisses du Borussia Dortmund en cas de triomphe du Real Madrid en Ligue des Champions. Une somme à laquelle s’ajouteraient les 15,5M€ accordés au perdant de la finale par l’UEFA. Alors que les Merengues empocheraient 20M€ en cas de victoire, c’est une somme plus importante que toucherait l’actuel cinquième de Bundesliga. Au total, le Real Madrid va peut-être devoir verser un peu plus de 20M€ au Borussia Dortmund en cas de victoire le 1er juin prochain.

Une première saison époustouflante pour Bellingham

Arrivé l’été dernier eu Real Madrid, Jude Bellingham a mis la capitale espagnole à ses pieds dès les premières semaines de compétition. Auteur de 22 buts toutes compétitions confondues cette saison, l’international anglais (29 sélections, 3 buts) avait fait trembler les filets lors de ses quatre premiers matchs disputés sous la tunique madrilène. Devenu indispensable pour l’équipe de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain de 20 ans concrétise pour le moment tous les espoirs placés en lui.