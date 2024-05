Mbappé : Macron en rajoute une couche avec le Real Madrid

Arnaud De Kanel

A l'approche de la fin de son contrat avec le PSG le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige inéluctablement vers le Real Madrid, lui qui a officiellement annoncé son départ vendredi. Cette transition vers le club espagnol pourrait cependant compromettre la participation du prodige français aux Jeux Olympiques de Paris. Mais il peut compter sur le soutien infaillible d'Emmanuel Macron qui a à nouveau mis la pression aux Merengue dans une vidéo publiée samedi.

La saga Kylian Mbappé prend enfin une tournure concrète. Après sept saisons sous les couleurs du PSG, l'attaquant de 25 ans est sur le point de réaliser son aspiration la plus profonde en signant pour le Real Madrid. Avec la fin de son contrat prévue en juin, tous les signaux pointent vers la capitale espagnole comme prochaine étape de sa carrière. Cependant, ce transfert pourrait compromettre sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette participation devient une affaire d'Etat puisqu'Emmanuel Macron multiplie les prises de parole à ce sujet.

«J'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club»

Ce fut le cas jeudi notamment sur RMC quand le président de la République a reconnu avoir mis la pression au Real Madrid. « J'espère. En tout cas j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Mais c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet, ils doivent gagner », avait alors déclaré Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat en a rajouté une couche à l'occasion d'une vidéo publiée ce samedi sur son compte X (ex- Twitter ), enregistrée avant la rencontre face à Dortmund.

«Je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian»