Formule 1

Formule 1 : L'hommage poignant d'Alonso à Vettel !

Publié le 23 août 2021 à 22h35 par La rédaction

Depuis 15 ans, Fernando Alonso et Sebastian Vettel animent le monde de la Formule 1. L'Espagnol a tenu à rendre hommage à son rival allemand.

A eux deux, ils pèsent 6 titres de Champion du Monde de Formule 1. Fernando Alonso et Sebastian Vettel ont dominé (avec Lewis Hamilton) la Formule 1 de ces 15 dernières années. Le duel entre l'Espagnol et l'Allemand a atteint son paroxysme en 2010 où Vettel ne devance Alonso que de 4 petits points. Aujourd'hui au crépuscule de leur carrière, ils luttent pour une place dans le top 10 du classement pilote.

Fernando Alonso fier d'avoir concurrencé Vettel