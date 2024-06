Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato estival du PSG devrait être animé, et surtout marqué par le recrutement de nombreux joueurs. Le poste de latéral droit, occupé depuis trois ans désormais par Achraf Hakimi, pourrait être remanié. En effet, le club de la capitale ferait partie des cadors intéressés par Jeremie Frimpong, dont la clause libératoire est fixée à 40M€, même si l’avenir du Néerlandais se jouera après l’Euro.

Cet été, le PSG va tenter de renforcer son effectif, et ce à tous les postes. La venue de Matvey Safonov, recruté contre 15M€, prouve que même une position comme celle du gardien de but pourtant occupée par Gianluigi Donnarumma, pouvait être consolidée cet été. Ainsi, quid du poste de latéral droit ? Depuis trois saisons déjà, Achraf Hakimi est titulaire indiscutable, et a alterné les hauts et les bas depuis son arrivée en provenance de l’Inter.

Frimpong, le successeur d’Hakimi au PSG ?

Ainsi, si le marché des latéraux droits semble assez fermé, le profil de Jeremie Frimpong est souvent associé au PSG, mais également à des cadors européens comme Manchester United… Auteur d’une saison sensationnelle du côté du Bayer Leverkusen, le latéral droit de 23 ans est sur le départ. Car au sein de son contrat, l’international Néerlandais dispose d’une clause libératoire de 40M€, ce qui facilite son départ cet été. Journaliste, Jonathan Johnson a récemment évoqué l’intérêt parisien à l’égard de Frimpong : « Je pense que Frimpong aurait surtout du sens si vous envisagez la possibilité qu'Achraf Hakimi parte » .

« Frimpong veut se concentrer sur l'Euro »