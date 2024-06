Mercato - PSG : Mbappé signe au Real Madrid, il jubile

La rédaction

Le 3 juin dernier, le Real Madrid a mis fin à des mois de rumeurs en officialisant l’arrivée de Kylian Mbappé. Le débarquement du Bondynois dans la capitale espagnole provoque inévitablement beaucoup de joie de l’autre côté des Pyrénées. Pour le président de la Liga, aussi, la venue du capitaine de l’équipe de France est une excellente nouvelle.

Le Real Madrid a littéralement cassé l’internet deux jours après avoir soulevé sa 15ème Ligue des Champions, en publiant un communiqué officialisant l’arrivée de Kylian Mbappé. Alors que les Merengue possèdent déjà une attaque en feu composée de Vinicius Jr et Rodrygo, la venue du joueur de 25 ans effraie les futurs adversaires de la Maison Blanche autant qu’elle donne le sourire à ses supporters. Javier Tebas, président de la Liga, a aussi exprimé sa joie de voir l’ancien monégasque débarquer en Espagne.

Mbappé : L’infime espoir de Thierry Henry https://t.co/DfJ7UaamSW pic.twitter.com/yh0xdhnBdn — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« Son arrivée est une bonne chose »

Présent pour le tirage au sort du calendrier de la prochaine édition de la Liga, Javier Tebas a été questionné à propos de l’arrivée de Kylian Mbappé. Comme la majorité des observateurs espagnols, l’homme de 61 ans se réjouit de voir le Français jouer sous ses nouvelles couleurs. « Son arrivée est une bonne chose, mais le niveau de la LaLiga était déjà très bon et c'est un peu plus, j'espère que nous garderons les joueurs que nous avons » a-t-il indiqué dans des propos rapportés par AS .

Mbappé présenté après l’Euro ?

Si il est désormais certain que Kylian Mbappé jouera sous le maillot du Real Madrid la saison prochaine, une question subsiste : quand le Bondynois sera-t-il présenté au Santiago Bernabéu ? D’après les dernières informations de la presse espagnole, c’est le 16 juillet prochain que l’attaquant pourrait fouler pour la première fois la pelouse de l’antre madrilène. C’est un show XXL qui serait préparé, durant lequel interviendrait notamment Zinédine Zidane.