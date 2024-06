Révolution en F1, Verstappen fait une folle demande !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant le Grand Prix du Canada, la FIA a annoncé que les monoplaces allaient voir leur poids diminuer, avec une baisse annoncée d’environ 30kg. Triple champion du monde en titre, Max Verstappen a réagi à cette annonce, et a quant à lui fait part de sa volonté de réduire le poids total des voitures de 150kg. Explications.

En 2026, la F1 subira une grande révolution. En effet, en amont du Grand Prix du Canada, la FIA a dévoilé ses grandes lignes de la révolution technique qui opérera dans deux ans. L’un des grands axes de cette dernière, est la baisse de poids des monoplaces pour les pilotes. De son côté, l’instance évoque un objectif de 30kg en moins. Pour Max Verstappen, cette diminution est loin d’être suffisante.

« Il faudrait au moins 100-150 kg »

« Je veux dire, même aujourd'hui, certaines équipes sont en surpoids, n'est-ce pas ? Donc, encore réduire de 30 kg... Bien sûr, je sais que les dimensions changent un peu, mais je ne suis pas sûr que ces 30 kg représenteront le scénario parfait. Il faudrait au moins 100-150 kg [de moins] » , a lâché le triple champion du monde auprès de Motorsport.com . « Pour l'instant, avec la manière dont les choses se passent actuellement, ce n'est bien entendu pas possible. Mais ça a également à voir avec le moteur, pas vrai ? C'est lié au moteur et aux batteries... C'est très lourd, long, et large » .

« C'est certainement ce dont nous avons besoin »