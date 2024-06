Transferts : Une star a choisi le PSG, voilà pourquoi

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Durant l’été 2021, le PSG avait réalisé un mercato estival de grande envergure. Au poste de gardien de but notamment, les dirigeants du club de la capitale avaient bouclé un gros coup avec la signature (sans indemnité de transfert) de Gianluigi Donnarumma. Ce mercredi, l’agent du joueur, Enzo Raiola, a révélé pourquoi l’international Italien avait quitté l’AC Milan il y a trois ans désormais.

Au PSG certains étés ont été plus réussis que d’autres. Durant le mercato estival 2021, Leonardo réalisait une dernière danse de génie. L’ex-directeur sportif brésilien bouclait de nombreuses arrivées de taille comme celles de Lionel Messi, de Sergio Ramos, mais aussi de Gianluigi Donnarumma. Alors considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs d’Europe, et surtout sacré meilleur joueur de l’Euro 2021, la venue du portier italien sonnait alors comme un très gros coup bouclé par le PSG…

Le PSG a bouclé un gros coup avec Gianluigi Donnarumma

Depuis, le capitaine de la sélection italienne a connu des hauts et des bas. S’il n’a pas encore totalement convaincu au sein du club de la capitale, Gianluigi Donnarumma n’en reste pas moins un très bon gardien. Fils du regretté Mino Raiola, Enzo Raiola est l’actuel agent du joueur de 25 ans. Auprès de CalcioMercato.com , ce dernier a révélé pourquoi l’actuel gardien du PSG, avait décidé de quitter l’AC Milan, son club formateur.

« Nous avons eu l'impression que le club ne voulait pas garder Donnarumma »