Mbappé : Hanouna le recadre en direct

En plein Euro actuellement, plusieurs joueurs de l'équipe de France n’ont pas hésité à commenter l’actualité politique actuelle du pays. Ça a notamment été le cas de Kylian Mbappé. Les propos du capitaine des Bleus, qui s’est opposé à la montée des extrêmes en France, ont fait énormément réagir. De quoi notamment lui valoir les reproches de Cyril Hanouna.

Au-delà d’être le capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé est également un citoyen français. Et alors que sa voix porte et résonne, le joueur du Real Madrid a pris position à l’approche des élections législatives qui arrivent en France : « Aujourd’hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir et on a l’opportunité de choisir l’avenir de notre pays ».

Mbappé : RN, élections… Un conflit éclate avec la FFF ? https://t.co/ZR9Y52Sh7i pic.twitter.com/PFWed59bnP — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

« Mal placé pour nous faire la morale »

Suite aux propos de Kylian Mbappé, les réactions ont été nombreuses, aussi bien positives que négatives. Au micro d’ Europe 1 , lors de l’émission de Cyril Hanouna, un auditeur s’est agacé à l’encontre du joueur de l’équipe de France : « Quand on a gagné beaucoup d'argent en jouant au PSG tenu par le Qatar, on est mal placé pour nous faire la morale ».

« Je pense que les Français en ont marre qu’on leur donne des leçons »