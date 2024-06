Mbappé bouleversé par ce drame, son clan a fait passer un message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juin 2023, un policier avait tiré sur un jeune nommé Nahel lors d'un contrôle routier qui avait mal tourné. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé avait exprimé son soutien à sa famille. En coulisses, son entourage avait alors sollicité celui d'autres cadres de l'équipe de France pour afficher un message commun.

Ce dimanche, Kylian Mbappé a pris la parole pour dénoncer la montée des extrêmes. Le capitaine des Bleus a incité les jeunes à aller voter lors des prochaines élections législatives pour faire barrage au Rassemblement National notamment. Ce n'est pas la première fois que le joueur du Real Madrid prend la parole sur des sujets sociétaux. En juin 2023, il n'avait pas hésité à prendre position pour le jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier.

Mbappé s'était prononcé après la mort de Nahel

Sur X, le joueur avait affiché ce message : « J’ai mal à ma France. Une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël, ce petit ange parti beaucoup trop tôt ». Son coéquipier Jules Koundé avait affiché un discours similaire. Comme annoncé par L'Equipe , l'entourage de Mbappé avait, dans le même temps, sollicité les proches de plusieurs cadres de l'équipe de France pour parvenir à porter un message commun.

La FFF avait publié un message commun