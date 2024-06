Sans-faute pour Deschamps, Mbappé est sous pression !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est sélectionneur de l’équipe de France depuis l’été 2012 lorsqu’il succéda en lieu et place à Laurent Blanc. Depuis, Deschamps a disputé cinq compétitions avec les Bleus et va entamer sa sixième avec l’Euro 2024 ce lundi 17 juin contre l’Autriche. Depuis ses débuts, le patron de la sélection a toujours gagné lors de l’entrée en lice de son équipe. Pour sa première en tant que capitaine, Kylian Mbappé ne doit pas briser sa malédiction.

C’est le grand jour pour la bande de Kylian Mbappé. Capitaine de l’équipe de France pour sa première compétition, la star des Bleus va devoir faire vibrer tout un pays en amenant le plus loin possible ses coéquipiers dans cet Euro qui se clôturera le 14 juillet prochain à l’Olympiastadion de Berlin, le jour de la fête nationale française. Tous les ingrédients sont à disposition pour que cet Euro soit spécial pour l’équipe de France, 24 ans après sa victoire en Belgique face à l’Italie et le but en or de David Trezeguet, dernière compétition de Didier Deschamps en tant que capitaine des Bleus. Depuis l’été 2012, Deschamps tient les rênes de l’équipe de France A et va disputer sa sixième compétition à compter de ce lundi 17 juin contre l’Autriche à 21 heures sur la pelouse de Dusseldorf. Kylian Mbappé aura fort à faire puisque le sélectionneur des Bleus reste sur un sans-faute pendant ses matchs d’ouverture, à commencer par la Coupe du monde 2014.

Mondial 2014 : Carton plein face à l’Honduras

20 ans après sa première étoile décrochée le 12 juillet 1998 au Stade de France face au Brésil (3-0), l’équipe de France a été sacrée championne du monde pour la seconde fois en Russie le 15 juillet contre la Croatie (4-2). Un petit mois plus tôt, les Bleus de Didier Deschamps, finalistes de l’Euro perdu face au Portugal (1-0), faisaient leur entrée en lice en éprouvant de sérieuses difficultés à prendre le dessus sur l’Australie. Au final, il aura fallu un penalty d’Antoine Griezmann ainsi qu’un contre son camp d’Aziz Behich pour permettre à la sélection tricolore de prendre les 3 points face aux Australiens (2-1). Le reste appartient à l’histoire

Euro 2021 : Une victoire importante face à l’Allemagne, avant la désillusion

Pour l’Euro 2021 qui a été reporté d’un an en raison de la pandémie liée au Covid-19, l’équipe de France était considérée comme étant archi favorite. D’une part puisque les Bleus étaient les champions du monde en titre, mais aussi en raison du retour surprise de Karim Benzema en sélection, près de six ans après ce qui était sa dernière apparition sous le maillot tricolore. Pour son entrée en lice, l’équipe de France s’offrait l’Allemagne grâce à un but contre son camp de Mats Hummels sous la pression de Lucas Hernandez (1-0). Après deux nuls face à la Hongrie et au Portugal, les hommes de Didier Deschamps sortaient par la petite porte en 1/8ème de finale contre la Suisse (3-3 et 4-5 aux tirs au but).

Coupe du monde 2022 : Festival contre l’Australie, déception face à l’Argentine

La Coupe du monde 2022 a été très étrange pour l’équipe de France et l’Argentine. Alors que les Bleus s’offraient l’Australie après la grave blessure de Lucas Hernandez (4-1), l ’Albiceleste de Lionel Messi s’inclinait contre l’Arabie saoudite à la surprise générale (2-1). Mais au final, c’est l’Argentine qui a décroché sa troisième étoile en finale et non la France (3-3 et 2-4 aux tirs au but).

