Mbappé : Dembélé dévoile un cocktail explosif pour l’Euro !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé ont cette saison eu la possibilité de se côtoyer quotidiennement en club au PSG et plus seulement lors des rassemblements avec l’équipe de France comme ce fut le cas lorsque Dembélé jouait au FC Barcelone. Et grâce à cette entente plus que cordiale sur et en dehors du terrain, les deux attaquants des Bleus ont développé une certaine botte secrète. Explications.

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se connaissent depuis des années et cela remonte à leur jeunesse. Ensuite, les deux attaquants se sont côtoyés en équipe de France A et se sont assis sur le toit du monde lors de la Coupe du monde en Russie en 2018. Cependant, c’est lors de l’exercice qui vient de se clore au PSG cette saison que Mbappé et Dembélé ont bâti une vraie relation technique sur le terrain puisque le natif de Vernon y a été transféré en provenance du FC Barcelone l’été dernier pour environ 50M€.

Mbappé et Dembélé sont inséparables et se connaissent par cœur sur le terrain

Et ce lundi à 21h, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé vont devoir trouver la faille dans la défense autrichienne pour l’entrée en lice de l’équipe de France de cet Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet). Et aux yeux de Dembélé, les deux joueurs ont une botte secrète qui pourrait faire très mal à leurs adversaires pendant la compétition.

Equipe de France : Exploit historique pour Mbappé à l’Euro 2024 ? https://t.co/MG3PMjueXb pic.twitter.com/zwkPJBwyqF — le10sport (@le10sport) June 17, 2024

«On va pas le dire à la caméra, mais je sais où il veut le ballon»