Euro 2024 : Il lance un avertissement à Mbappé et Dembélé

Après les avoir affrontés en demi-finale de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer va retrouver certains joueurs du PSG lundi, à l’occasion de la rencontre entre l’équipe de France et l’Autriche. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, dont il se méfie, même s’il a confiance en son équipe pour les stopper.

Finaliste de la Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, Marcel Sabitzer va retrouver plusieurs visages qu’il a déjà affrontés cette saison, lors du match entre l’équipe de France et l’Autriche lundi. C’est le cas des joueurs du Real Madrid comme Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, mais également ceux du PSG, Kylian Mbappé ou bien Ousmane Dembélé. L’international autrichien estime d’ailleurs qu’il y a un parallèle à faire entre cette rencontre et la demi-finale de la C1 contre le club de la capitale.

«On n’a pas le droit de les laisser avancer vers nous»

« Oui, on peut comparer ces deux affiches. Déjà parce qu’il y a aussi Mbappé et Dembélé sur les ailes, qui sont très dangereux. On espère pouvoir les contrôler. Sinon, ça risque d’être compliqué. On n’a pas le droit de les laisser avancer vers nous. Et d’un point de vue tactique, les systèmes de jeu sont assez semblables. Nous avons bien préparé cette rencontre, on a analysé la formation de l’équipe de France. Et de toute façon, on est prêt à jouer contre elle », a déclaré Marcel Sabitzer, dans un entretien accordé au Parisien .

«Nous avons aussi de très bons défenseurs qui peuvent les arrêter»