Euro 2024 : Voilà la première surprise de Didier Deschamps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'Euro 2024 a débuté depuis vendredi et lundi, c'est l'équipe de France qui va entrer en lice face à l'Autriche à 21 heures. Forcément, plus le temps passe, plus les informations circulent concernant les plans de Didier Deschamps face à ce premier adversaire. D'après les informations de Téléfoot ce dimanche, William Saliba devrait débuter en défense centrale, ce qui n'était pas forcément prévu. La première surprise de l'Euro pour les Bleus.

Présent lors de tous les matches d'Arsenal en Premier League cette saison, William Saliba semble s'épanouir en Angleterre. Prêté à Saint-Etienne, à Nice et à l'OM depuis qu'il a été recruté par le club anglais en 2019, il honore sa première sélection avec l'Equipe de France en 2022 et il était présent lors de la dernière Coupe du monde, où il n'a été que très peu utilisé. C'est donc une surprise de le voir démarrer lundi face à l'Autriche si c'est bien le cas.

Saliba aligné face à l'Autriche ?

D'après les informations apportées par Téléfoot ce dimanche, William Saliba devrait très probablement débuter comme titulaire pour la première rencontre contre l'Autriche lundi soir en défense centrale. Le natif de Bondy honorera alors sa 16ème sélection aux côtés de Jules Koundé, Dayot Upamecano et Théo Hernandez en défense certainement. C'est donc un premier pari tenté par Didier Deschamps.

Euro 2024 : Le clan Deschamps annonce du très lourd ! https://t.co/olNyndCBsa pic.twitter.com/YqBXfhh6l5 — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Un effectif à manier habilement

Didier Deschamps semble donc parti pour faire des choix forts pour débuter l'Euro 2024. Il faut dire que le sélectionneur doit faire face à quelques difficultés avec certains joueurs qui souffrent d'une petite épidémie ou de blessures. William Saliba espère donc faire ses preuves pour sa première titularisation dans un grand tournoi avec l'équipe de France. Autre choix fort de Didier Deschamps, la titularisation probable de N'Golo Kanté devant la défense en l'absence d'Aurélien Tchouaméni. Un temps incertain, Adrien Rabiot devrait finalement débuter.