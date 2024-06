Euro 2024 : Espagne - Croatie : Un choc déjà crucial !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le Groupe B de cet Euro 2024, dit « Groupe de la mort », va démarrer sur les chapeaux de roues avec un palpitant Espagne - Croatie ce samedi 15 juin à Berlin. Ces deux nations font clairement partie des plus belles équipes européennes de ces dernières années, et surtout, ce choc pourrait également permettre de (déjà) définir le classement final. Entre Lamine Yamal et Luka Modric, le duel est lancé.

Le premier duel au sommet de cet Euro 2024 va avoir lieu ce samedi. Il opposera l’Espagne à la Croatie du côté de l’Olympiastadion de Berlin à 18h. Une rencontre qui promet d’être palpitante, tant ces deux nations ont prouvé par le passé qu’elles pouvaient proposer des rencontres d’exception. Surtout, ni les hommes de Luis de la Fuente ni ceux de Zlatko Dalic n’ont le droit à l’erreur. Dans un Groupe B extrêmement relevé, une victoire dès ce samedi pourrait garantir une qualification pour les 8èmes de finale…



Surtout, l’Espagne et la Croatie restent tous deux sur des formes assez paradoxales. Si la Roja a réussi un bel Euro 2021 en échouant aux portes de la finale (défaite face à l’Italie en demi-finale), la Coupe du monde 2022 aura été un vrai échec pour les Espagnols, éliminés en 8èmes de finale par le Maroc. Pour les Vatreni , c’est l’inverse, avec une demi-finale perdue face à l’Argentine au Qatar il y a bientôt deux ans, mais une élimination amère à l’Euro 2021 en 8ème de finale face à...l’Espagne (3-5).

Euro 2024 - Croatie : Une dernière danse de génie pour Luka Modric ? https://t.co/trvGQaPFjN pic.twitter.com/PlDIluxiE3 — le10sport (@le10sport) June 4, 2024

Les compositions probables

Léger coup dur pour le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui va devoir se priver d’Aymeric Laporte pour ce premier match du tournoi, le défenseur d’Al-Nassr étant victime d’une lésion musculaire.



Composition probable de l’Espagne : Unai Simon - Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo - Pedri, Rodri, Fabian Ruiz - Lamine Yamal, Morata (c), Nico Williams





Composition probable de la Croatie : Livakovic - Stanisic, Sutalo, Vida, Gvardiol - Modric (c), Brozovic, Kovacic - Majer, Budimir, Kramaric

Le joueur à suivre : Lamine Yamal

Si de nombreux joueurs seront à surveiller lors de ce choc, comment ne pas évoquer Lamine Yamal ? A 18h ce samedi, le prodige du FC Barcelone va entrer dans l’histoire en devenant officiellement le plus jeune joueur à fouler les pelouses d’un Euro à seulement 16 ans. Une précocité hors norme, mais qui ne doit pas faire oublier à quel point l’ailier droit dispose déjà d’un très bon niveau. De par ses facultés de percussion conséquentes, Yamal pourrait très clairement déstabiliser la défense croate.

Où et quand voir le match